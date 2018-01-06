Более 50 щенков погибли при пожаре в приюте под Воронежем

Пожар в приюте для животных в городе Россошь Воронежской области унес жизни более 50 щенков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных волонтеров.

Отмечается, что выжить удалось свыше 80 взрослым собакам, которые в момент пожара находились на улице. В результате пожара огонь полностью уничтожил здание приюта. Волонтеры обратились к добровольцам за оказанием помощи выжившим животным.

По данным ГУ МЧС РФ по Воронежской области, информация о возгорании поступила в ведомство 5 января в 09:56. Пожар был локализован в 23:07. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. В настоящее время выясняются возможные причины пожара.