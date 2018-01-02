Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом видеороликом со щенками

Министерство обороны РФ поздравило россиян с Новым годом видеороликом со служебными собаками.

Кадры, на которых запечатлены моменты обучения щенков и взрослых особей, были сделаны в 170-м учебном центре служебного собаководства вооруженных сил.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил с праздником коллег и ветеранов, поблагодарив их за вклад в усиление обороноспособности страны, а также военных за освобождение Сирии от террористов.