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Минобороны РФ поздравило россиян с Новым годом видеороликом со щенками

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Фото: youtube.com
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Министерство обороны РФ поздравило россиян с Новым годом видеороликом со служебными собаками.

Кадры, на которых запечатлены моменты обучения щенков и взрослых особей, были сделаны в 170-м учебном центре служебного собаководства вооруженных сил.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил с праздником коллег и ветеранов, поблагодарив их за вклад в усиление обороноспособности страны, а также военных за освобождение Сирии от террористов.

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