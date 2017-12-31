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Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил военных за свободу Сирии

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Фото: ТАСС/Никольский Алексей
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Министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил военных, освобождавших Сирийскую арабскую республику (САР) от террористов. Видеообращение Шойгу опубликовано на сайте российского военного ведомства. Глава Минобороны добавил, что в уходящем году было многое сделано для обороноспособности страны.

Шойгу отметил, что ведомство продолжило «большую работу по перевооружению армии и флота», решались «вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, наших ветеранов».

«Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой», – указал министр. Шойгу пожелал военнослужащим «здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов в службе на благо Отечества!»

Ранее Шойгу заявил, что минувший год стал для России прорывным в деле создания и применения высокоточного оружия.

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