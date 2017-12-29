Россия совершила прорыв в создании сверхточных ракет

Минувший год стал для России прорывным в деле создания и применения высокоточного оружия.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что точные удары «Калибров», Х-101 и «Искандеров» позволили уничтожить наиболее важные объекты ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии.

О применении «Искандеров» в Сирии рассказал сам глава ведомства 22 декабря.

«Дальность стрельбы «Искандеров» позволяет уверенно накрыть практически всю территорию Сирии», — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров.

При этом развернуть комплекс и нанести удар по врагу можно за 10 минут, что быстрее атаки с воздуха самолетом, поскольку последний еще нужно подготовить к полету.

Кроме того, в 2018 году прошли испытания новые ракеты для авиации, флота и спецназа. Некоторые образцы были опробованы в Сирии, и вообще опыт боев в этой стране сейчас определяет развитие высокоточного оружия России.

Эксперты считают, что массовое оснащение кораблей ракетами «Калибр» позволяет при относительно небольших затратах создать мощный флот. Сейчас есть проекты установки ракет даже на атомные ледоколы.

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Год высокоточного оружия