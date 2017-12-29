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Год высокоточного оружия

В 2017-м Россия совершила прорыв в области создания и применения сверхточных ракет
Фото: РИА Новости/Сергей Орлов
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Год высокоточного оружия
2017-12-27 19:58:47">
2017-12-27 19:58:47
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Уходящий год можно смело назвать годом российского высокоточного оружия. Точнее, крылатых и аэробаллистических ракет (последние летят по баллистической траектории, но не покидают атмосферу земли). Как подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления на коллегии Минобороны, именно точные удары «Калибров», Х-101 и «Искандеров» позволили уничтожить наиболее важные объекты запрещенного в России ИГ. Президент России Владимир Путин на этом же мероприятии заявил, что приоритетом будущей государственной программы вооружения станет как раз оснащение вооруженных сил высокоточным оружием морского, наземного и морского базирования.

Секретный победитель

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уже давно превратился из системы вооружения в важный военно-политический фактор. Некоторые европейские страны болезненно реагируют на развертывание новых подразделений, вооруженных этими комплексами.

Так, в 2017 году стало известно, что дислоцированная в Калининграде 152-я гвардейская ракетная бригада сдает свои устаревшие «Точки-У» и переходит на «Искандеры». Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, такое решение России чрезвычайно встревожило Европу.

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Боевые пуски крылатых ракет ОТРК "Искандер-М"

Фото: ТАСС/пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту

Между тем «Искандеры» стали важнейшим инструментом в победе над ИГ в Сирии. До недавнего времени Минобороны отрицало использование в арабской республике новейших ОТРК. Даже несмотря на явные признаки их применения.

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— В репортаж телекомпании «Звезда» случайно попала пусковая установка «Искандера» в районе авиабазы Хмеймим, — рассказал «Известиям» главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Позже на видео и фотографиях с места боев неоднократно появлялись обломки, явно принадлежавшие ракетам комплекса «Искандер». Судя по этой информации, ОТРК работал в Сирии очень активно. И пик пусков пришелся на 2017 год.

22 декабря в своем выступлении на коллегии Минобороны Сергей Шойгу признал применение «Искандеров» в Сирии. При этом министр отметил, что эти комплексы наносили удары по особо важным объектам ИГ.

В боекомплекте «Искандера» — два типа ракет: крылатые и аэробаллистические. Они способны с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 км. Но главное преимущество комплекса — на развертывание и поражение целей ему требуется не более 10 минут.

— Дальность стрельбы «Искандеров» позволяет уверенно накрыть практически всю территорию Сирии, — рассказал «Известиям» независимый военный эксперт Антон Лавров. — Крылатые ракеты хорошо подходят для поражения стационарных целей, а аэробаллистические — для уничтожения точечных объектов непосредственно на поле боя. Главное преимущество «Искандеров» — их оперативность. Пока самолет будет подготовлен, поднят в воздух и выйдет к цели, ОТРК уже успеет решить боевую задачу и приступить к другой.

В уходящем году стало известно, что к 2020 году в Сухопутных войсках и на Военно-морском флоте устаревшие ракетные комплексы «Точка-У» полностью заменят «Искандерами».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Кроме того, в 2017 году в составе общевойсковых армий началось формирование отдельных разведывательных рот специального назначения. Задача этих подразделений — находить в тылу противника цели и передавать их координаты ракетным комплексам «Искандер».

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— Эти реорганизации произошли с учетом опыта Сирии, — отметил главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Спецназовцы смогут эффективно находить и опознавать цели на земле. Современные средства разведки и целеуказания позволяют в режиме реального времени передавать координаты пусковым установкам ОТРК. И через считаные минуты найденная спецназовцами цель будет гарантированно уничтожена.

Длинная рука дальней авиации и флота

Еще одним «оружием победы над ИГ» стали дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) Х-101. Эти уникальные изделия, выполненные по технологии «стелс», — главный калибр стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160. Ракета способна с особой точностью поражать цели на расстоянии более 5 тыс. км. Как заявил «Известиям» командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, «все назначенные объекты были поражены прямым попаданием, что подтверждено видеозаписями беспилотников».

Воздушно-космические силы России уже использовали Х-101 против ИГ в 2015 и 2016 годах.

— В прошлые годы ВКС применяли Х-101 скорее с целью их испытания. Проверить данные, изучить особенности и отработать все процедуры, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Но в 2017 году «сто первые» уже использовались как полноценное штатное оружие. Удары этих КРВБ летом нынешнего года позволили разрушить инфраструктуру ИГ в районе Дейр-эз-Зор, что в дальнейшем помогло начать наступление.

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Стратегический бомбардировщик Ту-160 во время нанесения удара по объектам террористической группировки ИГ. 

Фото: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
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Успешный сирийский опыт применения Х-101 заставил руководство Минобороны и российский ОПК ускорить разработку новых КРВБ.

Так, стало известно, что Корпорация тактического ракетного вооружения выводит на испытания уникальное «изделие 715» — оно же 9-А-2362. Эта новая крылатая ракета — фактически уменьшенный вариант Х-101. Новинка войдет в состав вооружения дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Также применять ее смогут фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30, Су-35 и Су-57.

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— В России создают уникальное семейство высокоточных крылатых ракет, — отметил независимый военный эксперт Антон Лавров. — Используя Х-101 и «изделие 715», отечественные ВВС смогут бороться как с высокотехнологичным противником, так и с террористами. Без потерь одним ударом выведут из строя командные пункты, склады, уничтожат позиции ПВО, пусковые установки ракет и другие важные объекты. Или одной ракетой с большой дальности накроют полевого командира террористической группировки.

Масштабная «калибровка»

Крылатые ракеты морского базирования (КРМБ) «Калибр» стали одним из символов российской операции в Сирии. В отличие от Х-101 эти изделия масштабно применялись с 2015 года.

По своим возможностям ракета «Калибр» несколько проигрывает авиационным «сто первым». В частности, ее дальность полета — чуть более 1,5 тыс. км. Но это не помешало главкомату Военно-морского флота в 2017 году начать устанавливать такие изделия практически на все боевые корабли. Этот процесс получил у самих военных неформальное название «калибровка».

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Во время пуска крылатых ракет "Калибр" с фрегатов "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович"

Фото: ТАСС/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ
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Так, в конце года стало известно, что КРМБ пополнят арсенал российских корветов проекта 20380. Сейчас на этих кораблях есть только универсальные ракеты Х-35У. Кроме того, в интересах ВМФ Крыловский научный центр разработал проект «народного» корвета. Этот относительно дешевый корабль способен решать широкий круг задач как далеко в море, так и в прибрежных водах. Основное вооружение «народных» корветов — КРМБ «Калибр».

Но самым оригинальным проектом «калибровки» стал вариант вооружения атомного ледокола «Лидер». Это сугубо мирный корабль. Но в военное время на его борту будут установлены специальные контейнеры с вооружением. В частности, речь идет о контейнерных пусковых установках ракет Х-35 и «Калибр».

Как пояснил военный историк Дмитрий Болтенков, массовое оснащение кораблей ракетами «Калибр» позволяет при относительно небольших затратах создать мощный флот. По его словам, сейчас у ВМФ есть три типа ракет — Х-35, «Яхонт» и «Калибр». Их сочетание позволяет гарантированно поражать надводные и наземные цели в радиусе нескольких тысяч километров.

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