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Шойгу сообщил о завершении в Арктике военного строительства

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России завершило строительство в Арктике, заявил в понедельник глава ведомства Сергей Шойгу, выступая на заседании общественного совета при министерстве.

По словам министра, за всю историю освоения Арктики «такого количества объектов в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство», цитирует главу Минобороны телеканал «Звезда».

Шойгу также отметил масштабные экологические работы, проведенные в Арктической зоне, — очищено 110 тыс. кв. км, собрано 16 тыс. т мусора, 10 из них уже вывезены.

Напомним, начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил ранее, что противовоздушная оборона (ПВО) Арктики получит в 2018 году  новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности.

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