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Шойгу призвал сделать всё для помощи семьям жертв крушения Ту-154

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу призвал и впредь прикладывать максимальные усилия для оказания помощи семьям погибших при крушении пассажирского самолета министерства Ту-154 в Сочи. Об этом глава ведомства заявил на заседании общественного совета при Минобороны.

Собрание началось с минуты молчания в память о жертвах катастрофы.

«Сегодня мы открыли большой мемориал. Мы помним и заботимся о близких, о родных, о детях, не забываем никого из них. Всё, что можем, мы должны сделать и сделаем», — приводит ТАСС слова Сергея Шойгу.

Ранее в Сочи прошел памятный митинг. Участники мероприятия возложили цветы на набережной в Адлерском районе города.

Ровно год назад, 25 декабря 2016 года, в акватории города Сочи потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также общественный деятель и правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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