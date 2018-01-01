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В новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях на улицах российских городов приняли участие около 8,6 млн человек.

В ночь на 1 января 2018 года по всей стране прошло более 14 тыс, массовых новогодних мероприятий, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

К охране общественного порядка привлекались 75 тыс. сотрудников полиции, 11 тыс. росгвардейцев, более 11 тыс. народных дружинников. Кроме того, в обеспечении безопасности приняли участие 5,8 тыс. сотрудников частных охранных предприятий и 2,5 тыс. участников казачьих дружин, цитирует ТАСС представителя МВД РФ.

Как сообщал iz.ru, по данным МЧС, в первые часы новогодних празднований чрезвычайных ситуаций не произошло.

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