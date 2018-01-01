В центре Ростова-на-Дону в новогоднюю ночь произошла массовая драка

В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь произошла массовая драка. В ней принимали участие не менее восьми человек.

Инцидент произошел в парке имени Горького, который располагается в центре города.

Причиной драки между молодыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, стал бытовой конфликт. Участники потасовки отделались небольшими травмами, передает News-R.

Между тем, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, серьезных происшествий в новогоднюю ночь допущено не было.