В центре Ростова-на-Дону в новогоднюю ночь произошла массовая драка
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь произошла массовая драка. В ней принимали участие не менее восьми человек.
Инцидент произошел в парке имени Горького, который располагается в центре города.
Причиной драки между молодыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, стал бытовой конфликт. Участники потасовки отделались небольшими травмами, передает News-R.
Между тем, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, серьезных происшествий в новогоднюю ночь допущено не было.