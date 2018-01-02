Российские военные передали новогодние подарки сирийским детям

Сирийские дети получили от военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон новогодние подарки. Они были собраны в рамках акции «Дети России — детям Сирии».

Участникам акции удалось собрать около 10,5 т одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцтоваров, мягких игрушек и сладостей. Груз доставили в Сирию военно-транспортным самолетом, передает ТАСС.

Представитель Центра по примирению Сергей Серобаба отметил, что сирийским детям также передали учебники русского языка, поскольку русский язык пользуется большой популярностью в республике.

«Дети, конечно, очень были рады подаркам. Даже в сложное военное время, даже в зоне вооруженного конфликта все равно дети и есть дети, поэтому хочется им предоставить минуты радости», — отметила педагог школы имени Гасана Зуана в Латакии Светлана Красуля.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря президент России Владимир Путин объявил об освобождении территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). При этом российские военные продолжат борьбу с террористами и после вывода войск из республики.