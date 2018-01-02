Прямой эфир

Российские военные передали новогодние подарки сирийским детям

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийские дети получили от военнослужащих из Центра по примирению враждующих сторон новогодние подарки. Они были собраны в рамках акции «Дети России — детям Сирии».

Участникам акции удалось собрать около 10,5 т одежды, обуви, школьных принадлежностей, канцтоваров, мягких игрушек и сладостей. Груз доставили в Сирию военно-транспортным самолетом, передает ТАСС.

Представитель Центра по примирению Сергей Серобаба отметил, что сирийским детям также передали учебники русского языка, поскольку русский язык пользуется большой популярностью в республике.

«Дети, конечно, очень были рады подаркам. Даже в сложное военное время, даже в зоне вооруженного конфликта все равно дети и есть дети, поэтому хочется им предоставить минуты радости», — отметила педагог школы имени Гасана Зуана в Латакии Светлана Красуля.

Как писал портал iz.ru, в конце декабря президент России Владимир Путин объявил об освобождении территории Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ). При этом российские военные продолжат борьбу с террористами и после вывода войск из республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил военных за свободу Сирии
Российский Центр по примирению в Сирии отчитался об итогах работы за год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017