СК назвал возможную причину смертельного пожара в Сергиевом Посаде

Причиной пожара в Сергиево-Посадском районе Московской области, в результате которого жертвой стала семья из четырех человек, могло стать короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщили в ГУ СК по Подмосковью.

Трагедия произошла ночью 9 января на четвертом этаже многоквартирного дома. Продуктами горения отравился 35-летний мужчина и 28-летняя женщина, а также двое их малолетних детей 2012 и 2014 годов рождения. Семья проживала на пятом этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м. По данным «Дни.ру», еще пять человек также получили отравление угарным газом и были госпитализированы.

Как сообщает телеканал «360», на месте ЧП работают следователи, проводится доследственная проверка. Выясняется точная причина случившегося. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.