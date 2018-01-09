Задержан подозреваемый в поджоге тюменской девятиэтажки

Подозреваемый в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени задержан полицией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по Тюменской области.

«Мужчину накануне вечером задержали сотрудники патрульно-постовой службы», — цитирует агентство представителя пресс-службы областного УМВД.

8 января в 17:41 минут (15:41 мск) в проезде Ткацкий № 6 в городе Тюмени в девятиэтажном пансионате-малосемейке произошло загорание утеплителя.

В результате огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек, еще один пострадал. Из дома были эвакуированы 160 человек, спасены 24 человека. Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м.

Было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир.