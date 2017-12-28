В Тюмени комиссия устанавливает нанесенный пансионату пожаром ущерб

Комиссия в Тюмени выясняет, безопасен ли для жильцов горевший утром пансионат. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МЧС Сергей Юсько.

«Сейчас на месте работает комиссия, устанавливает ущерб и то, безопасно ли жильцам возвращаться. Людей пока пускают только забрать вещи», — цитирует Юсько «РИА Новости».

Пожар в здании восьмиэтажного пансионата на улице Судостроителей в Тюмени произошел утром в четверг, 28 декабря. Площадь, охваченная огнем, составила 100 кв. м, горели одна из комнат и кровля. Прибывшие к месту ЧП спасатели эвакуировали 170 человек.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки в одной из комнат. В результате ЧП была повреждена практически вся кровля, а также внутреннее имущество и отделка трех квартир. При этом обошлось без жертв и пострадавших, передает телеканал «360».

Портал iz.ru писал о том, что семь человек были спасены во время пожара в квартире жилого дома по улице Коненкова на северо-востоке Москвы.