Более 130 человек эвакуированы из горящей девятиэтажки в Тюмени

Из девятиэтажного дома в Тюмени, где произошел пожар, эвакуировано более 130 человек. Об этом сообщает в понедельник, 8 января, ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным ведомства, пожар возник в девятиэтажном пансионате-малосемейке. Пожарные продолжают работать на месте ЧП.

Как сообщает РЕН ТВ, горит обшивка здания с первого по седьмой этажи и кровля. Возгорание началось в одной из квартир.

Портал iz.ru писал о том, что двое пострадали при пожаре на 58-м этаже небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.