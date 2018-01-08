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Более 130 человек эвакуированы из горящей девятиэтажки в Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Из девятиэтажного дома в Тюмени, где произошел пожар, эвакуировано более 130 человек. Об этом сообщает в понедельник, 8 января, ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным ведомства, пожар возник в девятиэтажном пансионате-малосемейке. Пожарные продолжают работать на месте ЧП.

Как сообщает РЕН ТВ, горит обшивка здания с первого по седьмой этажи и кровля. Возгорание началось в одной из квартир.

Портал iz.ru писал о том, что двое пострадали при пожаре на 58-м этаже небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.

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