Россиянам запретили бросать окурки из окон поездов и машин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила противопожарного режима. Постановление от 30 декабря 2017 года опубликовано на сайте правительства в понедельник, 8 января.

Из документа, в частности, обращается внимание на необходимость защиты от огня железнодорожных зон и участков, прилегающих к автомобильным дорогам.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», – указано в тексте.

Также постановление запрещает курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.

Помимо этого Медведев обязал владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву, а также запретил выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.