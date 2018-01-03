Возгорание в торгово-развлекательном центре в Дагестане ликвидировано

Пожарные ликвидировали возгорание в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Family в дагестанском городе Хасавюрте.

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Как отмечает ведомство, площадь пожара составила 600 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Южного регионального центра МЧС, возгорание произошло в расположенной на мансардном этаже здания пиццерии, передает «Интерфакс».

Ранее портал iz.ru публиковал видеозапись, на которой зафиксирован пожар в ТРЦ Family.