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Возгорание в торгово-развлекательном центре в Дагестане ликвидировано

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Фото: РИА Новости/Руслан Алибеков
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Пожарные ликвидировали возгорание в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Family в дагестанском городе Хасавюрте.

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Как отмечает ведомство, площадь пожара составила 600 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным Южного регионального центра МЧС, возгорание произошло в расположенной на мансардном этаже здания пиццерии, передает «Интерфакс»

Ранее портал iz.ru публиковал видеозапись, на которой зафиксирован пожар в ТРЦ Family. 

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