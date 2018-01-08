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При пожаре в автосервисе во Владивостоке сгорело 11 автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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11 машин сгорело в автосервисе во Владивостоке 8 января. Также от огня пострадали две припаркованные рядом с автомастерской машины и семь прилегающих гаражей. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар возник в автосервисе утром 8 января на Военном Шоссе. Полностью ликвидировать пожар удалось только к полудню по местному времени.

«На пульт пожарной охраны Владивостока 8 января в 6:32 поступило сообщение о пожаре в автосервисе по адресу: Военное шоссе, 15а. Немедленно к месту происшествия были направлены пожарные расчеты ближайших пожарных частей, которые прибыли уже спустя восемь минут», –– говорится в сообщении экстренных служб.

Отмечается, что людей в автомастерской в это время не было, никто не пострадал.

«Общая площадь пожара составила 200 кв. м. Всего при тушении было задействовано 41 человек личного состава и девять единиц техники», –– добавили в МЧС.

8 января портал iz.ru сообщал, что пожарные спасли 10 человек при тушении горящей квартиры в жилом доме на западе Москвы.

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