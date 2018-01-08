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Пожарные спасли 10 человек при возгорании жилого дома в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пожарные спасли 10 человек при тушении горящей квартиры в жилом доме на западе Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«В ходе тушения пожара было спасено 10 человек, в том числе хозяин горящей квартиры — инвалид. Он был передан бригаде скорой помощи для осмотра», — приводит ТАСС слова источника.

Он сообщил, что пожар произошел по адресу: ул. Академика Павлова, дом 42, корпус 1. По его данным, горела квартира на 11-м этаже, площадь пожара составила 5 кв. м. Пожарные эвакуировали жильцов всех соседних квартир.

Пожар был полностью потушен в 23:06, производится проливка горевшей квартиры.

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