Пожарные спасли шесть человек из горящего общежития ВС РФ в Москве

Шесть человек спасены при пожаре в здании общежития Общевойсковой академии Вооруженных сил России в центре Москвы, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

«По уточненным данным, в ходе тушения пожара спасены шесть человек», — приводит ТАСС сообщение источника в МЧС.

Пожар произошел вечером в субботу на пятом этаже общежития в Новоконюшенном переулке, дом 3. Площадь пожара составила 4 кв. м. Пожар в настоящее время потушен, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.