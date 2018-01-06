Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

Пожар произошел в субботу в ресторане Extra Virgin в Москве на улице Покровка. Огонь частично перекинулся на кровлю на площади около 15 кв. м. В настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, возгорание произошло в вытяжке заведения. В результате из здания эвакуировали 20 человек.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание в 14:38 мск. В настоящее время проводится проливка помещения и разборка.