Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме в Москве

Пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры и соседних квартир в жилом доме на Шипиловском проезде в Москве, среди них есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22.06, загорелась квартира в жилом доме 59к3 на улице Шипиловский проезд.

«Благодаря оперативным действиям прибывших пожарно-спасательных подразделений из горящей и рядом расположенных квартир были спасены 10 человек. Люди были переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Пожар был ликвидирован в 22.40, его площадь составила 20 кв метров. Уточняется, что в результате пожара есть пострадавшие.

Напомним, 1 января на северо-западе Москвы вспыхнул огонь в квартире жилого дома на третьем этаже. Спасаясь от пожара, мужчина выпрыгнул из окна и получил травмы.

Ранее 31 декабря портал iz.ru писал о пожаре в многоэтажном доме в районе Ясенево.