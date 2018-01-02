Прямой эфир

Спасатели эвакуировали 10 человек при пожаре в жилом доме в Москве

0
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные спасли 10 человек из горящей квартиры и соседних квартир в жилом доме на Шипиловском проезде в Москве, среди них есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22.06, загорелась квартира в жилом доме 59к3 на улице Шипиловский проезд.

«Благодаря оперативным действиям прибывших пожарно-спасательных подразделений из горящей и рядом расположенных квартир были спасены 10 человек. Люди были переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Пожар был ликвидирован в 22.40, его площадь составила 20 кв метров. Уточняется, что в результате пожара есть пострадавшие.

Напомним, 1 января на северо-западе Москвы вспыхнул огонь в квартире жилого дома на третьем этаже. Спасаясь от пожара, мужчина выпрыгнул из окна и получил травмы.

Ранее 31 декабря портал iz.ru писал о пожаре в многоэтажном доме в районе Ясенево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жильцы многоквартирного дома эвакуированы из-за пожара в Москве
Два человека погибли при пожаре на юго-востоке Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017