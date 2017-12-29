Жильцы многоквартирного дома эвакуированы из-за пожара в Москве

Возгорание возникло в жилом доме на северо-востоке Москвы вечером в пятницу, 29 декабря. Сотрудники спасательных служб эвакуировали из подъезда 15 жильцов, среди них — пятеро детей. Из горевшей квартиры спасены пять человек. По данным ТАСС, за помощью к медикам обратился один пострадавший.

Отмечается, что горела квартира в доме 20а по улице Академика Комарова. Площадь пожара составила 40 кв. м. К настоящему времени пожар потушен, его причины выясняются.

Ранее сообщалось, что 10 человек спасены при пожаре в жилом доме в Тюмени.