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Жильцы многоквартирного дома эвакуированы из-за пожара в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Возгорание возникло в жилом доме на северо-востоке Москвы вечером в пятницу, 29 декабря. Сотрудники спасательных служб эвакуировали из подъезда 15 жильцов, среди них — пятеро детей. Из горевшей квартиры спасены пять человек. По данным ТАСС, за помощью к медикам обратился один пострадавший.

Отмечается, что горела квартира в доме 20а по улице Академика Комарова. Площадь пожара составила 40 кв. м. К настоящему времени пожар потушен, его причины выясняются.

Ранее сообщалось, что 10 человек спасены при пожаре в жилом доме в Тюмени.

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