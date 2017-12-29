Прямой эфир

Погорельцам в Ростове-на-Дону начали выплачивать компенсации на жилье

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону 21 августа начали выплачивать компенсации на приобретение и строительство нового жилья.

Об этом сообщил директор департамента строительства городской администрации Андрей Дикун.

По его словам, сейчас поданы 10 заявлений от ростовчан, собравших все необходимые документы и готовых приобрести жилье. Все они рассмотрены и удовлетворены, передает ТАСС.

Дикун отметил, что двум семьям уже подобраны и оплачены новые квартиры.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, средства на приобретение жилья не выплачивают наличными, а переводятся на счет продавца данного жилья.

Крупный пожар вспыхнул днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону. В результате ЧП пострадали около 120 построек, в том числе почти 100 жилых домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону выделили 131 млн рублей
Пострадавшие от пожара в Ростове-на-Дону рассказали об угрозах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017