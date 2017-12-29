Погорельцам в Ростове-на-Дону начали выплачивать компенсации на жилье

Пострадавшим от крупного пожара в центре Ростова-на-Дону 21 августа начали выплачивать компенсации на приобретение и строительство нового жилья.

Об этом сообщил директор департамента строительства городской администрации Андрей Дикун.

По его словам, сейчас поданы 10 заявлений от ростовчан, собравших все необходимые документы и готовых приобрести жилье. Все они рассмотрены и удовлетворены, передает ТАСС.

Дикун отметил, что двум семьям уже подобраны и оплачены новые квартиры.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, средства на приобретение жилья не выплачивают наличными, а переводятся на счет продавца данного жилья.

Крупный пожар вспыхнул днем 21 августа в историческом центре Ростова-на-Дону. В результате ЧП пострадали около 120 построек, в том числе почти 100 жилых домов.