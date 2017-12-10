Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону выделили 131 млн рублей

Мэрия Ростова-на-Дону дополнительно выделит 131 млн рублей из городского бюджета на жилье пострадавшим от крупного пожара в центре города минувшим летом.

Как сообщает «Комсомольская правда», погорельцы смогут получить помощь в течение трех месяцев при приобретении нового жилья и девяти месяцев в случае его строительства.

Напомним, пожар площадью 10 тыс. кв. м произошел в августе 2017 года. Огнем было уничтожено 120 строений, 85 из которых — жилые.

В результате происшествия погиб мужчина, девять человек были госпитализированы, 58 человек числятся пострадавшими.

Основной причиной пожара был назван умышленный поджог.