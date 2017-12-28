10 человек спасены при пожаре в жилом доме в Тюмени

На лесобазе в Тюмени загорелась крыша восьмиэтажного жилого дома, жители дома эвакуированы. Об этом сообщает портал tumix.

Возгорание произошло в 5:30 по местному времени. По словам очевидцев, огнем была охвачена крыша дома по адресу улица Судостроителей, дом № 38. Площадь пожара составляла 100 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 54 человека и 18 единиц техники. Из здания были выведены 160 человек, 10 человек спасены.

Обстоятельства пожара, а также сумма ущерба устанавливаются. Местные жители предполагают, что причиной могла послужить неисправность проводки. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.

Ранее 28 декабря портал iz.ru сообщал о пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы.