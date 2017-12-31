При пожаре в жилом доме в Москве пострадал один человек

В столичном районе Ясенево произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

Огонь вспыхнул на 15-м этаже жилого дома по адресу: проезд Одоевского, д. 3, корп. 2. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

В результате происшествия пострадал один человек, его передали медикам.

29 декабря пожар возник в жилом доме на северо-востоке столицы. Потребовалась эвакуация жильцов подъезда. Из горевшей квартиры были спасены пять человек, одному потребовалась медицинская помощь.