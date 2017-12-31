Четверо детей и двое взрослых погибли во время пожара в Ивано-Франковске

Жертвами пожара в украинском городе Ивано-Франковск стали шесть человек, четверо из которых дети. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Трагедия произошла в ночь на 31 декабря в жилом доме на улице Сечевых Стрельцов. Отмечается, что семья погибла из-за отравления угарным газом.

Ранее портал iz.ru сообщил, что из-за крупного пожара в Нью-Йорке погибли 12 человек, еще 12 были спасены. Это стало самым крупным пожаром по числу жертв в районе Бронкс за последние 25 лет. По словам мэра города Билла де Блазио, пожар мог устроить игравший с кухонной плитой ребенок.