Пожар в жилом доме в Манчестере потушен

В английском Манчестере удалось ликвидировать пожар, вспыхнувший на одном из верхних этажей 12-этажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу пожарной охраны города.

Напомним, возгорание в Манчестере произошло 30 декабря, в тушении огня были задействованы 12 пожарных машин. В результате пожара пострадал 23-летний мужчина, он госпитализирован.

«Пожарные команды остаются на месте, чтобы планомерно обыскать здание, хотя мы уверены в том, что других жертв инцидента нет», — заявили в экстренной службе.

Установлено, что огонь вспыхнул на девятом этаже, а после распространился по деревянным балконам вверх по зданию. В общей сложности пострадали четыре квартиры.