Прямой эфир
Мир
Авиацию ВВС Австралии привели в боевую готовность из-за российских Ту-95
Политика
Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте
Общество
Стала известна личность предполагаемого стрелка в центре Москвы
Общество
Стала известна причина стрельбы в центре Москвы
Общество
Тяжелое ранение в голову получил один из пострадавших при стрельбе в Москве
Мир
Командиры боевиков ИГ покинули лагерь беженцев на военных вертолетах США

Пожар в жилом доме в Манчестере потушен

0
Фото: REUTERS/TWITTER/@MANCTRAFFIC
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В английском Манчестере удалось ликвидировать пожар, вспыхнувший на одном из верхних этажей 12-этажного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу пожарной охраны города.

Напомним, возгорание в Манчестере произошло 30 декабря, в тушении огня были задействованы 12 пожарных машин. В результате пожара пострадал 23-летний мужчина, он госпитализирован.

«Пожарные команды остаются на месте, чтобы планомерно обыскать здание, хотя мы уверены в том, что других жертв инцидента нет», — заявили в экстренной службе.

Установлено, что огонь вспыхнул на девятом этаже, а после распространился по деревянным балконам вверх по зданию. В общей сложности пострадали четыре квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле локализован
Центробанк Великобритании планирует выпустить собственную криптовалюту

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017