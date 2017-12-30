Крупный пожар в многоэтажке в Манчестере тушат 12 пожарных машин

Крупный пожар возник на одном из верхних этажей 12-этажного многоквартирного дома в Манчестере, Великобритания. Пожарная служба города распространила предупреждение на своей странице в Twitter.

Пожарные просят жителей города избегать Северного квартала, где горит многоэтажный жилой дом. «В данный момент мы боремся с огнем на девятом этаже 12-этажного здания на Джойнер-стрит в Северном квартале Манчестера», — отмечают огнеборцы. Людям, живущим неподалеку, рекомендовано закрыть окна. К настоящему времени данных о пострадавших нет.

My thoughts are with my home city, hope nobody is hurt in the Manchester Fire. Our city has had a tough year, please don’t let it end with more lives lost. 🙏🏾

Many thanks to @manchesterfire who are doing all they can. pic.twitter.com/oyNSwq6IMD — Prossy (@Pkakooza) December 30, 2017

Очевидцы размещают фото и видео пожара в соцсетях. На представленных материалах видно, что огонь охватывает верхние этажи жилого дома.

Ранее сообщалось, что при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Бронксе были спасены 12 человек.