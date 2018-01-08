Один человек погиб при пожаре в девятиэтажном доме в Тюмени

При обходе квартир после пожара в девятиэтажном жилом доме в Тюмени было обнаружено тело одного погибшего. Об этом передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Сообщается, что еще один человек был доставлен в токсикологическое отделение областной клинической больницы с отравлением продуктами горения. Как сообщили в МЧС в ближайшее время будет решен вопрос с размещением погорельцев. Тех людей, чьи квартиры сильно пострадали, разместят в гостинице.

Портал iz.ru писал о том, что пожар возник в 15:41 мск. Площадь возгорания составила 500 кв. м.