Спасатели заявили об отсутствии погибших и пострадавших при пожаре в Тюмени

Погибших и пострадавших в результате возгорания утеплителя на фасаде жилого многоэтажного дома в Тюмени нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«В 15:41 мск в доме номер 6 по Ткацкому проезду в Тюмени произошло загорание утеплителя с первого по седьмой этажи на площади 500 кв. м с распространением на кровлю здания. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в тушении пожара задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники МЧС.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что площадь пожара составляет 700 кв. м. Причиной возгорания фасада здания стал утеплитель.