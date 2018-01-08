Фасад девятиэтажки в Тюмени горит на площади порядка 700 кв. м из-за утеплителя

Утеплитель на площади 700 кв. метров горит на фасаде жилой девятиэтажки в Тюмени, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

«Тушение пожара проводится по второму номеру сложности», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что из здания эвакуированы более 130 человек. Из огня удалось спасти 23 человек, в том числе двух детей. На данный момент предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар возник в девятиэтажном пансионате-малосемейке.