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Фасад девятиэтажки в Тюмени горит на площади порядка 700 кв. м из-за утеплителя

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Фото: РЕН ТВ
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Утеплитель на площади 700 кв. метров горит на фасаде жилой девятиэтажки в Тюмени, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

«Тушение пожара проводится по второму номеру сложности», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Отмечается, что из здания эвакуированы более 130 человек. Из огня удалось спасти 23 человек, в том числе двух детей. На данный момент предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар возник в девятиэтажном пансионате-малосемейке.

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