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Пожар в многоэтажном жилом доме в Тюмени ликвидирован

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Фото: РЕН ТВ
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Пожар в девятиэтажном жилом доме на площади 500 кв. м в Тюмени ликвидирован, об этом 8 января сообщило ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Пожар ликвидирован, пожарные переходят к проливке конструкций», — сказали агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

8 января в 17:41 минут (15:41 мск) в проезде Ткацкий № 6 в г. Тюмени в девятиэтажном пансионате-малосемейке произошло загорание утеплителя с 1 по 7 этаж на площади 500 кв. м с распространением на кровлю здания. В тушении пожара, которому присвоен второй уровень сложности, задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники МЧС.

По информации регионального ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 138 человек, спасено 23 человека.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.

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