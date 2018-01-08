Пожар произошел около торгового центра на северо-востоке Москвы

Пожар произошел на первом этаже административного здания рядом с торговым центром «Гран Плюс» на северо-востоке Москвы. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Москве.

«В торговом центре возгорания не было, за ним стоит административное трехэтажное здание кирпичное, там на первом этаже было небольшое возгорание, оно было быстро ликвидировано, никто не пострадал», — приводит его слова РИАМО.

Он отметил, что пожар произошел на площади в 20 кв. м.

Как писал портал iz.ru 8 января, 11 машин сгорело в автосервисе во Владивостоке.