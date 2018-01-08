Уголовное дело возбудили после пожара в девятиэтажном доме в Тюмени

Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело после пожара, произошедшего в одной из квартир многоэтажного дома на улице Олимпийской в Тюмени.

По предварительной версии, 8 января 2017 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир. В результате огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек.

Все жильцы дома были эвакуированы, следователи осматривают место происшествие и выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что после пожара один человек был доставлен в токсикологическое отделение областной клинической больницы с отравлением продуктами горения.