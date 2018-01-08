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Уголовное дело возбудили после пожара в девятиэтажном доме в Тюмени

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Фото: РЕН ТВ
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Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело после пожара, произошедшего в одной из квартир многоэтажного дома на улице Олимпийской в Тюмени.

По предварительной версии, 8 января 2017 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир. В результате огонь распространился по фасаду здания, погиб один человек. 

Все жильцы дома были эвакуированы, следователи осматривают место происшествие и выясняют причины произошедшего. 

Ранее сообщалось, что после пожара один человек был доставлен в токсикологическое отделение областной клинической больницы с отравлением продуктами горения. 

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