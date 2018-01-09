Пожар в жилом доме Красноярска ликвидирован

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в жилом доме Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по улице Куликова в Октябрьском районе поступило в 8:31 по местному времени (4:31 мск). Площадь пожара составила 150 кв. м.

«В 9:02 пожар локализован. В 9:08 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ликвидации возгорания были задействованы девять человек и три единицы техники.

9 января четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде.