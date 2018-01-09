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Двухлетний ребенок умер на приеме у педиатра в Ижевске

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в Ижевске — он умер на приеме у педиатра в районной поликлинике. Инцидент произошел 7 января.

По словам замминистра здравоохранения Удмуртии Людмилы Гузнищевой, в поликлинику была вызвана скорая помощь, однако спасти малыша не удалось. Причина случившегося пока неизвестна. Специалисты не исключают, что у мальчика стремительно развилась пневмония на фоне вирусной инфекции.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии, состояние ребенка ухудшилось 30 декабря, у него поднялась температура и появился кашель. Родители несколько раз в течение новогодних каникул показывали мальчика врачам, обращались в том числе и в эту поликлинику, а также в республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу.

Как сообщает ИА «Сусанин», следователи изъяли амбулаторную карту мальчика и опросили его родных. СК предстоит дать оценку действиям медиков и проверить качество помощи, оказанной ребенку.

Портал iz.ru накануне, 8 января, сообщал о том, что в Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жидкостью для удаления жира. Он был госпитализирован с ожогом носоглотки первой степени.

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