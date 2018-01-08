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Годовалый ребенок отравился жидкостью для удаления жира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге годовалый ребенок был госпитализирован, после того как выпил химическое средство. Как стало известно порталу iz.ru, у малыша диагностировали ожог носоглотки первой степени.

Инцидент произошел около девяти часов вечера в одном из домов на улице Малой Балканской в Купчино. Ребенок был доставлен в больницу № 5 имени Филатова.

Как рассказали врачи, у малыша сильный химический ожог носоглотки и стекловидный отек гортани.

Отмечается, что ребенок из благополучной семьи. Опасную жидкость он выпил по недосмотру родителей.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок в Оренбургской области отравился, выпив содержимое пузырька «Нафтизина». По предварительной информации, годовалый мальчик остался без присмотра родителей и выпил лекарство.

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