Семья в Чехии отравилась рождественской уткой с марихуаной

Семья из шести человек в Чехии отравилась после употребления в пищу рождественской утки, приправленной марихуаной. Несчастный случай произошел в городе Вратимов, сообщает чешское издание iDnes.cz.

Отмечается, что готовившая рождественское блюдо пенсионерка перепутала наркотическое вещество с травянистым растением майоран, которое женщина хотела использовать в качестве приправы. В результате четверо взрослых и двое детей после употребления блюда пожаловались на тошноту и головную боль. Пострадавших доставили в медучреждение. Одному из членов семьи, использовавшему марихуану в лечебных целях, удалось избежать отравления и госпитализации.

По факту нелегального изготовления наркотиков городская полиция завела уголовное дело.

Ранее портал iz.ru сообщал, что четверо жителей города Худжанд на севере Таджикистана скончались после употребления новогоднего плова, который повар приправил нитратом натрия. В организме погибших была выявлена смертельная доза натриевой селитры.