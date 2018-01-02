Четверо жителей Таджикистана умерли из-за отравленного нитратом плова

Четверо жителей города Худжанд на севере Таджикистана скончались после употребления новогоднего плова, который повар приправил нитратом натрия. В числе погибших — сам 67-летний мужчина, приготовивший блюдо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таджикские СМИ.

Отмечается, что еще шесть человек, среди которых пожилая женщина и ее малолетний внук, с тяжелыми отравлениями были доставлены в больницу.

По итогам судмедэкспертизы установлено, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия. На месте трагедии была обнаружена небольшая коробка с остатками этого вещества. В организме погибших была выявлена смертельная доза натриевой селитры.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело статье 108 УК РТ «Причинение смерти по неосторожности», ведется следствие.