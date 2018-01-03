Четыре человека отравились бытовым газом в подмосковных Мытищах
Семья из четырех человек отравилась бытовым газом в городе Мытищи Московской области. В числе пострадавших — двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По информации агентства, несчастный случай произошел в одной из квартир дома №22 на Новомытищинском проезде.
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправная газовая колонка. Пострадавших доставили в медучреждение. Выясняются подробности случившегося.