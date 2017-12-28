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Около 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке в Киргизии

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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В Киргизии около 100 школьников и четверо преподавателей отравились угарным газом. По данным Министерства здравоохранения республики, инцидент произошел в селе Кегеты Чуйской области 27 декабря.

«В среду в Чуйскую территориальную больницу массово поступили дети и взрослые с отравлением. Диагноз у всех — отравление угарным газом», — приводит сообщение Минздрава Киргизии «Интерфакс».

Сообщается, что шестеро отравившихся в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Школьники отравились угарным газом от электрического генератора во время дискотеки в спортзале.

Портал iz.ru писал о том, что 27 декабря пятеро детей отравились угарным газом в Дагестане. Причиной ЧП стал неисправный камин. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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