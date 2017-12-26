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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,8

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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В Киргизии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 в ночь на вторник, 26 декабря. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.

Землетрясение произошло в Алайском районе Ошской области, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 500 км юго-западнее Алма-Аты. В результате удара стихии жертв и разрушений нет.

«В населенных пунктах Киргизии интенсивность землетрясения составила: в селах Бор-Дёбе, Нура — 4 балла, в селе Иркештам около 4 баллов, в селах в селах Арча-Булак, Сары-Таш —3 балла, подземные толчки также ощутили жители Оша», — рассказал собеседник в пресс-службе МЧС Киргизии.

Ранее 26 декабря портал iz.ru писал о землетрясении магнитудой 3,1 на Алтае.

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