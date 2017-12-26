Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано на Алтае

Подземные толчки магнитудой 3,1 зафиксированы на Алтае. Об этом сообщил филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что произошло землетрясение в 248 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в 03:34 мск. В эпицентре интенсивность толчков достигала 3,5 баллов.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, которая наблюдается в регионе около 15 лет. По мнению ученых, она связана с процессами горообразования на Алтае.

25 декабря в этом же районе были зафиксированы еще два землетрясения. Магнитуда первого составила 4,6. Через некоторое время произошел еще один толчок магнитудой 3,6.