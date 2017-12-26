Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Мексики

У тихоокеанского побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу.

«Эпицентр подземного толчка находился в 5 км к востоку от Акапулько (штат Герреро), очаг залегал на глубине 26 км», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что система звукового оповещения о землетрясении сработала в городе Мехико, который находится в 380 км от Акапулько.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Последний раз подземные толчки в Мексике регистрировались 18 ноября. Тогда эпицентр землетрясения находился в 124 км к юго-западу от населенного пункта Пихихьяпан в штате Чьяпас, очаг залегал на глубине 59 км.