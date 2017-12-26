У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

У западного побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-востоку от острова Корфу, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее 26 декабря портал iz.ru сообщал о землетрясении аналогичной магнитуды у тихоокеанского побережья Мексики, жертв нет.