У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
У западного побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-востоку от острова Корфу, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее 26 декабря портал iz.ru сообщал о землетрясении аналогичной магнитуды у тихоокеанского побережья Мексики, жертв нет.