Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у Соломоновых островов

У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на геологическую службу США.

Удар стихии произошел в 17:56 по времени UTC (20:56 мск). Эпицентр землетрясения находился в 179 км к северо-востоку от города Ауки (провинция Малаита), очаг подземных толчков залегал на глубине 16,4 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее 25 декабря портал iz.ru сообщал о двух землетрясениях на Алтае, магнитуда которых составила 4,6 и 3,6.