Прямой эфир

В Доминикане 12 человек погибли после отравления алкоголем

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Martin Siepmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Доминиканской республике произошло массовое отравление поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Альтаграсию Гусман.

По ее словам, алкоголь привезли в Доминикану из Гаити. Позже в продукции обнаружили очень высокое содержание метанола. В результате отравления пострадали 32 человека, из них 12 человек скончались.

Министр призвала граждан воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения. В республике объявлена эпидемиологическая опасность. Местонахождение остальной партии поддельного рома и личности продавцов подделки установит спецкомиссия из сотрудников ведомства и правоохранительных органов.

В конце октября в Эквадоре 62 человека обратились за медицинской помощью после отравления алкоголем с содержанием метанола, еще 16 человек погибли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Западе могут отказаться от алкоголя в пользу синтетических напитков
Массовый сбой в работе касс оставил без контроля продажу алкоголя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017