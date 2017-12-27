В Доминикане 12 человек погибли после отравления алкоголем

В Доминиканской республике произошло массовое отравление поддельным ромом в провинции Элиас-Пинья. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Альтаграсию Гусман.

По ее словам, алкоголь привезли в Доминикану из Гаити. Позже в продукции обнаружили очень высокое содержание метанола. В результате отравления пострадали 32 человека, из них 12 человек скончались.

Министр призвала граждан воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения. В республике объявлена эпидемиологическая опасность. Местонахождение остальной партии поддельного рома и личности продавцов подделки установит спецкомиссия из сотрудников ведомства и правоохранительных органов.

В конце октября в Эквадоре 62 человека обратились за медицинской помощью после отравления алкоголем с содержанием метанола, еще 16 человек погибли.