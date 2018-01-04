Десять посетителей ресторана в Москве отравились несвежей рыбой, один из пострадавших госпитализирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

«Десять человек отравились в среду в одном из московских ресторанов несвежей рыбой. Одного человека госпитализировали, но сегодня его уже выписали», — приводит агентство слова Печатникова. По его словам, отравление произошло в легкой форме

Ранее портал iz.ru сообщал, в Москве у Колонного зала Дома союзов отравились 11 артистов, участвовавших в новогодних представлениях. По факту случившегося Роспотребнадзор организовал эпидемиологическое расследование.