Более 10 артистов отравились на новогодней елке в Москве

На новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома союзов в Москве отравились 11 участвовавших в представлениях артистов, Роспотребнадзор начал проверку, сообщили в ведомстве.

«Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание», — приводит «РИА Новости» сообщение надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что число отравившихся может быть больше. Тем не менее, новогодние мероприятия продолжаются, ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщал портал iz.ru, 1 января Семеро детей были госпитализированы с отравлением парами хлорамина после посещения сауны в Орехово-Зуеве. Двое из них находятся в реанимации.